حوار مدرب حراس الأهلي - عن تميز الشناوي في ركلات الجزاء وإعجابه بـ أبو جبل

شرح ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأهلي كيف تطور مستوى محمد الشناوي حارس وقائد الفريق منذ توليه منصبه.

وقال يانكون لقناة أون تايم سبورتس 2: "بكل بساطة مستوى الشناوي تطور عن طريق العمل الشاق والثقة المتبادلة والاتفاق بيني وبينه وهذا الأمر لعب دورا هاما بينه وبيني".

وأضاف "الشناوي بالفعل أفضل حارس في إفريقيا ولديه صفات قوية".

وأكمل "نرى أن معدلات تصدي الشناوي في المباريات في تزايد مستمر وفي بعض الأحيان يصنع الأهداف كما أن لديه خفة حركة".

وأكد "نعمل على التدريب لزيادة رد الفعل والتركيز على الكرة وذلك ما جعله مميز في ضربات الجزاء".

وعن عمله في الأهلي قال: "أنا سعيد بتواجدي في النادي الأكثر ألقابا وتتويجا في مصر".

وواصل "كان من الصعب إنني سأرحل عن الأهلي ولكن الخطيب رئيس النادي اتصل بي وكنت أرغب في البقاء".

وشدد "لم اتردد لحظة في استكمال مسيرتي مع الأهلي بعد مكالمة رئيس النادي".

واستمر في تصريحاته "كما أن ريني فايلر أرسل لي عدة رسائل بعد رحيله من الأهلي وكان يتمنى لي التوفيق مع الفريق".

وبشأن علاقته مع جماهير الأهلي قال: "جمهور الأهلي رائع وهم ودودين جدا معي واكتشفت ذلك الأمر في أول شهور لي في مصر".

وأردف "كما أن عائلتي سعيدة جدا بتواجدها هنا معي".

ثم أشاد بالمدير الفني بيتسو موسيماني قائلا: "موسيمامني مدرب مميز وعلاقي رائعة معه ويجب أن نعمل بجد لنرضي الجماهير ونحقق نتائج جيدة".

وتحول للحديث عن حراسة المرمى في الأهلي قائلا: "علي لطفي يقدم مستوى مميز ويجتهد أكثر عندما يشاهد تألق الشناوي".

وأتبع "كما أن مصطفى شوبير حارس ذكي ويرى كيف يتطور مستوى الشناوي وعلي لطفي وعندما يشارك مع الفريق يظهر بمستوى رائع".

واستكمل تصريحاته "كذلك نملك الحارس الشاب حمزة علاء الذي ينتظره مستقبل باهر".

وأتم تصريحاته بالإجابة على سؤال أي من حراس المرمى يلفت نظرك في الدوري المصري قائلا: "حراس مرمى الزمالك وبيراميدز والمقاولون العرب يقدمون مستوى جيد جدا، ولكني أركز فقط مع حراس مرمى الأهلي".

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