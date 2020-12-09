تشكيل ليلة الأبطال - بنزيمة يقود ريال مدريد أمام جلادباخ في مباراة الحسم

الأربعاء، 09 ديسمبر 2020 - 21:07

كتب : FilGoal

لاعبو ريال مدريد يحتفلون بهدف هازارد ضد إنتر ميلان

دفع زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بالمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة في مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

ويلعب ريال مدريد ضد مونشنجلادباخ في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويحتاج ريال مدريد للفوز على مونشنجلادباخ لضمان التأهل لدور الـ16 في البطولة.

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وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: لوكاس فاسكيز – سيرجيو راموس – رافاييل فاران – فيرلاند ميندي.

الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو.

الهجوم: فيني جونيور – كريم بنزيمة – رودريجو.

ويتصدر مونشنجلادباخ المجموعة برصيد 8 نقاط، ثم يأتي شاختار دونستيك الأوكراني في المركز الثاني برصيد 7 نقاط بالتساوي مع ريال مدريد وبفارق الأهداف عنه.

ويأتي إنتر ميلان الإيطالي في المركز الأخير بـ5 نقاط.

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