ذا أثليتك: غضب في يونايتد بعد تصريحات رايولا.. والنادي سيرد على الوكيل

يشعر نادي مانشستر يونايتد بغضب شديد من تصريحات مينو رايولا وكيل أعمال بول بوجبا لاعب الفريق والتي خرجت قبل يوم من أكبر مباريات الفريق خلال الموسم الجاري حتى الآن، ضد ريد بول لايبزج. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "ذا أثليتك".

التقرير ألمح إلى أن علاقة رايولا مع النادي أيضا قد ساءت كثيرا بعد تلك التصريحات، النادي عازم على التركيز فقط على مواجهة لايبزج في الوقت الحالي، لكن هناك العديد من المفاوضات المقبلة من جهة النادي للتعامل مع تصريحات رايولا.

وأشار التقرير إلى أن النادي لا يمكنه تحمل الخسارة ويسعى للتركيز في المباراة، خاصة وأن بوجبا ضمن قائمة الفريق للمواجهة، لكن على الجانب الآخر تجرى مناقشات حاليا في أروقة الإدارة لاتخاذ رد مناسب ضد رايولا.

ما الذي حدث؟

رايولا أجرى حوارا مع صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية قال فيه قائلا: "من غير المجدي أن ندور حول الأمر، بوجبا ليس سعيدا في مانشستر يونايتد".

وواصل "لم يعد يعبر عن نفسه كما يتوقع منه والآن يرغب في الرحيل". (طالع الحوار كاملا)

حديث رايولا عن بوجبا، جاء بعد حديث اللاعب نفسه عن الظروف الصعبة التي يعيشها داخل جدران مانشسستر يونايتد.

وقال بوجبا خلال تواجده في معسكر منتخب فرنسا الماضي: "فترتي مع يونايتد؟ لم أعرف قط مثل تلك الفترة الصعبة في مسيرتي".

وأضاف "المنتخب الفرنسي بمثابة الهواء النقي للتنفس الآن".

بوجبا صاحب الـ 27 عاما انضم لـ مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس الإيطالي عام 2016.

ولعب بوجبا 13 مباراة هذا الموسم من بينهم 7 مباريات كبديل.

وسجل بوجبا هدفين وصنع مثلهما هذا الموسم في كل البطولات مع يونايتد.

وبشكل عام، شارك بوجبا في 66 مباراة تحت قيادة أولي جونار سولشاير مدرب يونايتد الحالي.