بعد رباعية ليفربول.. نونو سانتو: غياب خيمينيز مؤثر ولكن علينا إيجاد حلول

الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 15:29

كتب : FilGoal

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يرى نونو سانتو مدرب وولفرهامبتون أن فريقه تأثر كثيرا بغياب مهاجمه الأساسي راؤول خيمينيز، وذلك في تصريحاته بعد الخسارة الكبيرة من ليفربول برباعية نظيفة.

راؤول خيمينيز مهاجم وولفرهامبتون، غاب عن لقاء الجولة 11 من الدوري الإنجليزي بسبب إصابته بكسر في الجمجمة خلال مواجهة فريقه ضد أرسنال قبل أيام.

وقال نونو سانتو للصحفيين: "نفتقد راؤول خيمينيز ولا شك أنه يعني الكثير لفريقنا، لكن علينا إيجاد حلول".

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وأضاف "كنا نحاول أن نظهر بشكل جيد بلاعبين مختلفين، لكننا لم نتمكن من القيام بذلك".

وواصل "يجب أن نعمل على ذلك سريعًا، بدءًا من هذا الأسبوع، لأننا لا نستطيع تكرار هذا الأداء مرة أخرى".

وخضع خيمينيز لجراحة بعد تعرضه لكسر في الجمجمة خلال انتصار الذئاب بنتيجة 2-1 في الجولة الـ10 من الدوري الإنجليزي.

وتابع "لقد عاد إلى منزله، وهو حاليا في مرحلة التعافي، سيستغرق الأمر وقتًا لكننا سعداء جدًا بعودته إلى المنزل مرة أخرى".

واستمر نونو سانتو "أعتقد أنه يجب أن يفحصه الأطباء بانتظام، لقد تحدثنا وسنرى بعضنا البعض قريبًا".

وأتم المدرب البرتغالي "لقد كان على اتصال بزملائه في الفريق، سيعود أقوى بالتأكيد".

وتعرض خيمينيز للإصابة في بداية مباراة فريقه ضد أرسنال مساء الأحد الماضي، وتوقف اللقاء لما يقرب من 10 دقائق لعلاجه.

وانضم خيمينيز إلى وولفرهامبتون قادما من بنفيكا في صيف 2019 بمبلغ 38 مليون يورو.

وشارك الدولي المكسيكي في 11 مباراة بكل المسابقات هذا الموسم سجل خلالها 4 أهداف.

ليفربول وولفرهامبتون راؤول خيمينيز
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