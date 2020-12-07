كلوب: شعرنا جميعا بالقشعريرة حين شاهدنا الجماهير في أنفيلد

الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 13:43

كتب : FilGoal

يورجن كلوب صلاح - فان دايك - ليفربول

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عما شعر به حين شاهد جماهير فريقه تتواجد في الملعب بعد عدة أشهر من الانقطاع بسبب انتشار فيروس كورونا.

عادت الجماهير لمدرجات أنفيلد، وفاز ليفربول على ولفرهامبتون بنتيجة 4-0 أمام 2000 مشجع، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لأكون صادقًا، كان من الممكن أن تكون استعادة كل ذلك بدون مباراة كرة قدم رائعة بالفعل، لكن لحسن الحظ كانت لدينا مباراة كرة قدم بالفعل".

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وأضاف "عندما خرجنا للإحماء، لم يكن لدينا جميعًا أي فكرة عما يجب أو يمكن أن نتوقعه. عندما خرجنا للملعب، شعرنا جميعًا بالقشعريرة، كان أمرًا لا يصدق".

وتابع "عندما رأى الناس اللاعب الأول، أصبحوا صاخبين للغاية. البقية الذين كانوا لا يزالون في الداخل فكروا أن هذا صوت تشجيع مرتفع حقًا. ثم تأتي للخارج وترى مجموعة بسيطة من الأشخاص".

وأكمل "بصراحة، كان الأمر عاطفيا للغاية، بعد نحو 10 أشهر بدون جماهير. إنها مجرد إشارة رائعة. إنها تشبه إلى حد ما أخبار الأشخاص الأذكياء الذين اخترعوا لقاحا لفيروس كورونا".

وشدد "نأمل أن يسير كل شيء على ما يرام ويمكننا البناء على ذلك كمجتمع وليس كمجتمع كرة قدم فقط".

وأتم المدرب الألماني "كان من الرائع سماع هتاف (لن تسير وحدك أبدًا) مرة أخرى، إذا لم يصب أحد فإنها ليلة مثالية".

محمد صلاح سجل هدف ليفربول الأول، قبل أن يضيف جيني فينالدوم، وجويل ماتيب الثاني والثالث، ثم هدف رابع عكسي عن طريق نيلسون سيميدو.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ24 في صدارة الترتيب بالتساوي مع توتنام.

ليفربول يورجن كلوب
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