حارس ليفربول: كان يمكننا تسجيل المزيد من الأهداف أمام وولفرهامبتون

الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 12:56

كتب : FilGoal

فينالدوم يحتفل بهدف ليفربول الثالث في ولفرهامبتون

يعتقد كويفن كيليهير حارس ليفربول أن فريقه كان بإمكانه تسجيل أكثر من 4 أهداف في لقاء وولفرهامبتون.

عادت الجماهير لمدرجات أنفيلد، وفاز ليفربول على ولفرهامبتون بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

قال كيليهر لموقع ناديه: "لقد كان أداءً ممتازًا. منذ الدقيقة الأولى كنا متحمسون حقا ولعبنا بشكل جيد حقًا".

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وأضاف "سجلنا أربعة أهداف وربما كان من الممكن أن نسجل المزيد أيضًا، لقد كان أداء فريقًا رائعًا من جميع النواحي".

احتفل الحارس كيليهير بأول ظهور له في الدوري الإنجليزي بأداء رائع وبشباك نظيفة بعد ظهور أوروبي جيد أمام أياكس في منتصف الأسبوع.

وعلق على ذلك بقوله "أنا أحاول فقط أن أكون هناك من أجل الفريق لمساعدتهم في تلك اللحظات ولحسن الحظ تمكنت مرة أخرى من إنقاذ تلك الكرات والخروج بشباك نظيفة. بالنسبة لي وللمدافعين الأربعة، الخروج بشباك نظيفة هو أهم شيء".

وتابع "عودة الجماهير كانت رائعة. لقد مر وقت طويل بدونهم لدرجة أنه كان من الغريب رؤيتهم في المدرجات مرة أخرى، لكن كان شعورًا رائعًا بعودتهم إلى الملعب".

وأتم اللاعب البالغ من العمر 22 عاما "لقد رأيتم كيف نؤدي عندما تتواجد الجماهير المدرجات، لذا فإن عودتهم كانت إضافة حقيقية لنا".

محمد صلاح سجل هدف ليفربول الأول، قبل أن يضيف جورجينو فينالدوم، وجويل ماتيب، وهدف رابع عكسي عن طريق نيلسون سيميدو.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ24 في صدارة الترتيب بالتساوي مع توتنام.

ليفربول
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