مورينيو: أرتيتا أعطانا مباراة صعبة للغاية.. وكين وسون يعملان كالحيوانات

رغم الانتصار عليه، ألا أن الاستثنائي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنام قام بتهنئة الإسباني ميكيل أرتيتا على ما يقدمه مع أرسنال.

توتنام انتصر على أرسنال بثنائية مقابل لا شيء في دربي شمال لندن ضمن الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال مورينيو: "أريد تهنئة أرتيتا لأنه أعطانا مباراة صعبة للغاية".

وأوضح في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "أرسنال من الجانب التكتيكي كان جيدا جدا، وكان فريقا منظما جدا وحاولوا اختراق دفاعنا وسببوا لنا الكثير من المشاكل اليوم".

وأضاف "بالنسبة لي، أدائنا كان جيدا جدا جدا. كانت مباراة متكاملة بالنسبة لنا".

وتابع "في الشوط الأول وضعنا أنفسنا في موقف جيد جدا وفي الشوط الثاني استقبلنا ما يفعله أرسنال ودافعنا بشكل جيد جدا وبأريحية. لعبنا بعقلية ممتازة".

وعن الثنائي الخارق سون وهاري كين، قال مورينيو: "سون وكين يعملان كالحيوانات، مع كامل احترامي للحيوانات، فأنا أحب الحيوانات كثيرا فلا تفهموني بشكل خاطئ".

وأكمل حديثه قائلا: "يعملان بشكل خارق عندما لا نمتلك الكرة ويعطيان كل ما لديهما للفريق، وليس فقط مجرد التسجيل".

واستكمل "كين وسون ثنائي من طراز رفيع. هذا هو الأمر بشكل بساطة".

وتغنى جوزيه بما قدمه لاعبه الجديد بيير إيميل هويبيرج قائلا: "بير لاعب عبقري، هو يقرأ المباراة بشكل ممتاز جدا وأتوقع أنه يوما ما سيصبح مدربا بكل تأكيد".

وأشار "بير لاعب قوي جدا جدا من الجانب البدني والتكتيكي أيضا، هو أفضل كثيرا مما يعتقده الناس".

ثنائية توتنام جاءت عن طريق سلاح مورينيو الفتاح منذ بداية الموسم، الثنائي سون وهاري كين.

وأصبح أرتيتا أول مدرب لـ أرسنال يخسر دربي شمال لندن مرتين على التوالي منذ 1966-67.

وتلقى أرسنال هزيمته السادسة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهزيمته الثالثة في آخر 4 مباريات.

رصيد أرسنال تجمد عند 13 نقطة في المركز الـ 15.

بينما توتنام يواصل الحلم ويتصدر الدوري برصيد 24 نقطة.