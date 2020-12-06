مورينيو يزيد من جروح أرتيتا بسلاحه الفتاك.. توتنام ينتصر على أرسنال

زاد الاستثنائي جوزيه مورينيو مدرب توتنام من الجروح في جسد الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، بعدما انتصر عليه في الدربي.

توتنام انتصر على أرسنال بثنائية مقابل لا شيء في دربي شمال لندن في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي.

ثنائية توتنام جاءت عن طريق سلاح مورينيو الفتاح منذ بداية الموسم، الثنائي سون وهاري كين.

سون لم ينتظر أكثر من 12 دقيقة لينطلق في مرتدة ويطلق تسديدة ولا أروع ولا أجمل هزت شباك أرسنال.

بعدها سيطر أرسنال على مجريات اللعب وحاول تشكيل خطورة على مرمى سبيرز، ولكن الدقائق الأخير من الشوط الأول شهدت ضربة جديدة من سلاح المرتدات.

فرصة ضائعة من أرسنال + مرتدة مثالية من توتنام = هدف من هاري كين من صناعة سون.

ثنائية انتهى عليها الشوط الأول بتقدم توتنام في النتيجة، إلى جانب خروج توماس بارتي مصابا ومشاركة داني سيبايوس.

في الشوط الثاني سيطر أرسنال تماما على مجريات اللعب ولكن الخطورة الحقيقية كانت غائبة.

لاكازيت حاول في أكثر من مناسبة ولكن لوريس تصدى لرأسيته، إلى جانب محاولات فاشلة من أوباميانج وويليان وساكا.

مورينيو ترك الكرة تماما لـ أرسنال في شوط الثاني، وأغلق دفاعاته واستمر بسلاح كين وسون في المرتدات وكاد يسجل الثالث في أكثر من مناسبة.

وفي النهاية انتهى الدربي باستمرار اكتساح مورينيو لأرسنال، فلم يخسر جوزيه في أي مناسبة من المدفعجية على ملعبه أيا كان الفريق الذي يُدربه.

وأصبح أرتيتا أول مدرب لـ أرسنال يخسر دربي شمال لندن مرتين على التوالي منذ 1966-67.

وتلقى أرسنال هزيمته السادسة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهزيمته الثالثة في آخر 4 مباريات.

رصيد أرسنال تجمد عند 13 نقطة في المركز الـ 15.

بينما توتنام يواصل الحلم ويتصدر الدوري برصيد 24 نقطة.