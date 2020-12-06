خبر في الجول - الزمالك يستقر على تأجيل إبرام صفقات جديدة إلا إذا

استقر مسؤولو نادي الزمالك على عدم إبرام أي صفقات أخرى خلال اليوم الأخير من سوق الانتقالات الحالي، إلا إذا حدثت انفراجة متأخرة في صفقة لاعب الوسط الدفاعي.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك استقر وبنسبة كبيرة جدا على إغلاق صفقاته في تلك الانتقالات وتأجيل إبرام أي صفقات أخرى لسوق الانتقالات المقبلة.

ويبدأ سوق الانتقالات المقبلة (الانتقالات الشتوية) في منتصف شهر فبراير من العام المقبل.

الأقرب الآن هو عدم إبرام الزمالك لأي صفقات جديدة، إلا إذا حدثت انفراجة متأخرة في الساعات القليلة المقبلة، وتحديدا في صفقة محمد عبد العاطي لاعب وسط وادي دجلة، حسبما علم FilGoal.com.

وتحرك الزمالك مع وادي دجلة من أجل التعاقد مع محمد عبد العاطي، ولكن حتى الآن الغموض يُحيط الصفقة مع تمسك دجلة بالحصول على مقابل مادي وألا تكون الصفقة تبادلية، حسبما علم FilGoal.com.

ويأتي تحرك الزمالك، بعد عدم إتمامه لصفقة علي غزال، الذي انضم إلى سموحة لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر. (طالع كواليس الصفقة)

صاحب الـ 25 عاما من منتجات قطاع ناشئي دجلة، وخاض مع الفريق 78 مباراة رسمية منذ تصعيده عام 2015.

وتعاقد الزمالك خلال سوق الانتقالات الحالية مع الظهير الأيمن حمزة المثلوثي، إلى جانب إعادة محمد أشرف "روقة" وأحمد أبو الفتوح وحميد أحداد.

وتراجع الزمالك عن التعاقد مع أمير عادل، حسبما علم FilGoal.com، نفس الحال بالنسبة لصفقة أحمد الشيخ.