كما انفرد في الجول.. فرج عامر يعلنها: علي غزال في سموحة لمدة 3 سنوات

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن انضمام علي غزال، لاعب لاريسا اليوناني السابق، إلى النادي السكندري، لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر.

وقال عامر لـ FilGoal.com: "الزمالك احترم اتفاقنا مع غزال، وأيمن يونس مدير لجنة الكرة في الزمالك شخص محترم وصديق عزيز، ورفض أن يخسر سموحة بسبب ضم لاعب".

وشدد "الأمر انتهى، وعلي غزال انضم لنا لمدة 3 سنوات".

وكان FilGoal.com قد أوضح أن صفقة انضمام صاحب الـ 28 عاما للزمالك مهددة، بسبب عدم اتفاق الأبيض والنادي السكندري حول طريقة انضمام كريم بامبو لسموحة، سواء بالإعارة مثلما أراد الزمالك، أو بالبيع النهائي مثلما أراد سموحة.

ومن المنتظر أن يلعب غزال – ناشئ وادي دجلة – في الدوري المصري للمرة الأولى، بعد أن رحل لناسيونال البرتغالي في عام 2013 من وادي دجلة دون أن يلعب مباراة واحدة في البطولة المحلية.

ومن ناسيونال، انتقل لاعب الوسط المدافع في رحلة احترافية طويلة لعب فيها في الصين، وأمريكا، واليونان، قبل أن يعود إلى مصر من بوابة سموحة.