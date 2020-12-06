خبر في الجول – الزمالك يتراجع عن ضم أمير عادل

الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 16:28

كتب : أحمد شوقي صلاح

أمير عادل - عبد الحليم علي

رغم الإعلان الرسمي عن التعاقد معه، تراجع الزمالك عن ضم أمير عادل، أو أليكساندر ياكوبسن، لاعب الوسط المهاجم.

أمير عادل

النادي : الزمالك

الزمالك

وعلم FilGoal.com أن سبب التراجع، هو عدم تواجد قناعة كافية لدى جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، بمستوى اللاعب المصري – الدنماركي.

وكان عادل قد وقع على عقود الانضمام إلى الزمالك لمدة 4 مواسم.

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ياكوبسن بعمر الـ 13 عُرف باسم "رونالدينيو الدنمارك" ومشهورا على المستوى الوطني بسبب تداول مقطع فيديو يُظهر مهاراته، فانتقل من صفوف فريق الشباب في كوبنهاجن الدنمارك في 2011 إلى إيندهوفن الهولندي.

وترك عادل البالغ 26 عاما نادي ساربسبورج النرويجي في أكتوبر الماضي، وإجمالا سجل 20 هدفا في 168 مباراة في رحلة طويلة عبر هولندا والدنمارك والسويد والنرويج.

ومثّل عادل منتخب مصر الأول في مباراة دولية واحدة جاءت أمام توجو في 2017 تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر.

كما حصد لقب كأس الأمم الإفريقية للشباب 2013 تحت قيادة ربيع ياسين، بعدما تدرج في الفئات السنية لمنتخب الدنمارك.

أمير عادل الزمالك
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