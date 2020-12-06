زاها يقود كريستال بالاس لفوز تاريخي على وست بروميتش

فاز كريستال بالاس على مضيفه وست بروميتش بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب ذا هاوثورنز، بالجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

وسجّل بالاس أهدافه الخمسة بواسطة: دارنيل فورلونج بالخطأ في مرماه في الدقيقة 8، وويلفريد زاها في الدقيقتين 55 و68، وكريستيان بينتيكي في الدقيقتين 59 و82. فيما سجّل كونور جالاجير هدف وست بروميتش الوحيد في الدقيقة 30.

ليرفع كريستال بالاس رصيده إلى 16 نقطة في المركز 11، فيما تجمّد رصيد وست بروميتش ألبيون عند 6 نقاط في المركز 19 –قبل الأخير-.

وشهدت المباراة إشهار بطاقة حمراء مباشرةً في وجه البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب وست بروميتش ألبيون في الدقيقة 34 بعد اعتدائه دون كرة على باتريك فان أنهولت، مخالفة كشفتها تقنية الفيديو.

وسجّل كريستال بالاس 5 أهداف في مباراة خارج ملعبه لأول مرة بتاريخه بالقسم الأول للدوري الإنجليزي، أي أنه احتاج إلى 404 مباراة لتحقيق هذا الإنجاز.

كما يعد هذا الفوز هو الأكبر تاريخيا لـ كريستال بالاس على حساب وست بروميتش ألبيون في مختلف البطولات.

الفوز الأكبر الذي حققه بالاس على وست بروميتش قبل مباراة اليوم كان يرجع إلى عام 1973 عندما انتصر 4-0، قبل أن يتخطاه في 2020.

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