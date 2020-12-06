الجنايني: واجهنا صعوبات لا يتحملها بشر لاستكمال الموسم.. وحقيقة تقليص اللجنة الخماسية

قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة إنه تجاوز عقبات عديدة لاستكمال منافسات الموسم الماضي وسط جائحة كورونا.

قال الجنايني عبر إذاعة أون سبورت "صممت منذ اليوم الأول، وواجهنا صعوبات لا يتحملها بشر بشأن عدم استكمال الموسم لمبررات مقنعة وأخرى غير مقنعة وهناك تجني".

وأضاف "صممنا وقلنا إن المصلحة تقتضي استكمال الموسم، وثبت صحة وجهة نظرنا بدليل تأهل 3 أندية مصرية لنهائي البطولات الإفريقية، هذا نجاح كبير لنا، الفرق الثلاثة كانت بأقدام ثابتة مقارنة بمنافسيهم، ونهائي دوري الأبطال كان ولا أروع، والمنتخب حصد 6 نقاط أمام توجو، وهزمنا البرازيل لأول مرة في التاريخ".

وبشأن تقليل أعضاء اللجنة من 5 إلى 3 أعضاء، رد عمرو الجنايني "لقد ترددت اجتهادات عديدة، هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة، لم يتم اختيار أحد، خطاب الاتحاد الدولي أشار إلى أن اللجنة أنجزت أكثر من 90% من المهام المكلفة بها، والعمل اليومي لاتحاد الكرة يسير بشكل طبيعي بعد إنجاز المهمة الأكبر بعقد الجمعية العمومية وصياغة اللائحة وإقرارها".

وأوضح الجنايني "خطاب الفيفا أكد أن أساس أي لجنة تنفيذية يكون عددها 3 أفراد، والخماسية استثناء وسوف تعود إلى ثلاثة، ولكن لم يتحدد من الأشخاص الباقون أو الراحلون، وبشكل عام أعضاء اللجنة الخماسية انسجموا سويا، وأي عضو سيرحل سيتم الاستفادة منه داخل الاتحاد مثل تولي لجان مهمة".

واستطرد "المهمة الموكلة إلينا من الاتحاد الدولي بخطاب التكليف الرسمي، أنجزنا أمورا لم تكن موجودة بها، كان هدفنا التطوير، فلم يطالبني أحد بالكرة الموحدة أو ملابس رسمية للحكام أو تقنية الفيديو أو استحداث جوائز موسمية، نحاول الوصول لاحترافية من نراهم مثلا أعلى في الدوريات العالمية".

كما تطرق أيضا للحديث عن قرار وزارة الرياضة بتأجيل كافة الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات وتأثيره على إمكانية عقد انتخابات جديدة لاتحاد الكرة في يناير المقبل، رد الجنايني "بمجرد وصول إخطار رسمي بشأن تأجيل الجمعيات العمومية سيتم ترجمته وإرساله للفيفا، وأعتقد أن اللجنة الأولمبية ستخاطب كافة الاتحادات الدولية، فالقرار بات ولا مجال للتفويض".

وأكد في سياق آخر "لم يصلنا خطاب جديد من الفيفا للاستفسار عن موقف رئيس نادي الزمالك بل أرسلنا خطاب اللجنة الأولمبية للاتحاد الدولي في بداية الأزمة فقط، وكل ما تداول خلاف ذلك الفترة الماضية ليس صحيحا".

وأتم الجنايني تصريحاته "إرسال لائحة اتحاد الكرة للفيفا خلال أيام بعد ترجمتها".