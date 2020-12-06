الأهلي يوضح.. هل يحصل فايلر على مكافأة الفوز بدوري أبطال إفريقيا

الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 13:33

كتب : FilGoal

ريني فايلر - الأهلي والترسانة

تحدث خالد الدرندلي أمين الصندوق بمجلس إدارة الأهلي عن مكافآت تتويج الفريق ببطولتي كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

وصرح الدرندلي عبر إذاعة أون سبورت "مكافآت الكاف تصل غالبا في موعدها، ولكن الفترة الحالية لظروف الاتحاد الإفريقي وإيقاف رئيسه من الممكن أن تتأخر نسبيا".

وأضاف "مكافأة الكأس (1.5 مليون جنيه) لا تمثل شيئا بالنسبة للمكافآت التي يصرفها النادي، ولكنها حافز معنوي جيد جدا، وعلى الأقل تغطي تكاليف معسكرات الفريق".

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وأكد "بالفعل نصرف المكافآت للاعبين السابقين وكذلك المدرب السابق ريني فايلر، هذا مبدأ نتبعه منذ زمن طويل، ولم يسبق لأي لاعب أن تقدم بشكوى ضد الأهلي لصرف مستحقاته المالية".

وأوضح خالد الدرندلي "نحسب حاليا مكافأة فايلر بعد الفوز بأكثر من بطولة، ولكن لا يحق له مكافأة في دوري الأبطال، هذه بنود التعاقد بعد دراسة من اللجنة القانونية ولجنة التعاقدات".

وأتم أمين صندوق الأهلي تصريحاته "موقف المهاجم السنغالي آليو بادجي لم يحسم بعد، وخزينة الأهلي دائما جاهزة لأي صفقات جديدة".

وكان الأهلي قد توج بدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، بفوزه على الزمالك 2-1 في نهائي القرن.

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