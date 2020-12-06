أزمة في إنجلترا بسبب معانقة لاعب لمشجع

الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 12:49

كتب : FilGoal

ماكس آرونز - نورويتش سيتي

خرق ماكس آرونز لاعب نورويتش سيتي، قواعد السلامة المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، خلال مباراة فريقه أمام شيفيلد وينزداي أمس السبت.

نورويتش كان متأخرا بهدف دون رد في مباراة الجولة 16 لدوري القسم الثاني الإنجليزي، عندما أدرك جوش مارتن التعادل في الدقيقة 81، قبل أن يسجل آرونز هدف الانتصار في الدقيقة 84 ويجن جنونه مندفعا نحو الجماهير التي تسجل ظهورها في الملاعب الإنجليزية مجددا لأول مرة منذ مارس.

وقام آرونز باحتضان أحد الحضور في المدرج الموجود خلف المرمى، مما أثار حفيظة رابطة الدوري الإنجليزي.

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وقال المتحدث الرسمي للدوري الإنجليزي: "تم إطلاع كل نادٍ على أهمية اتباع قواعد فيروس كورونا، ونحن نحتاج إلى تطبيق ذلك في أسرع وقت".

وأوضح: "نتوقع تفسيرا كاملا من نادي نورويتش ومن اللاعبين المتورطين في الأمر".

وشهد ملعب كارو رود الخاص بـ نورويتش سيتي حضور 2000 مشجع، بعد يومين من الظهور الجماهيري الأول في الملاعب الإنجليزية خلال مباراة أرسنال أمام رابيد فيينا النمساوي في الدوري الأوروبي.

آرونز (20 عاما) يعد أحد الأظهرة الواعدين في الكرة الإنجليزية، إذ كان مرشحا للانضمام لـ برشلونة الصيف الماضي قبل أن يتعاقد النادي الإسباني مع سيرجينيو ديست.

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