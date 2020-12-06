خبر في الجول – الزمالك يرفض عرضي إنبي وسموحة لاستعارة فتوح

الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 12:07

كتب : أحمد شوقي صلاح

أحمد أبو الفتوح

استقر نادي الزمالك على إبقاء لاعبه أحمد أبو الفتوح في صفوفه بالموسم الحالي.

وعلم FilGoal.com أن إدارة الزمالك رفضت عرضين من إنبي وسموحة لاستعارة أبو الفتوح.

وفضّل مسؤولو الزمالك استمرار ظهير أيسر منتخب مصر في صفوف الزمالك بالموسم الجديد.

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أبو الفتوح (22 عاما) تواجد مع منتخب مصر في التوقف الدولي الأخير، وكان أحد العناصر التي قادت المنتخب الأولمبي للتتويج بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما قبل سنة.

ولعب أبو الفتوح معارا لـ سموحة من الزمالك لمدة موسم ونصف، قبل أن يعود للقلعة البيضاء.

وشارك أبو الفتوح في 26 مباراة مع سموحة الموسم الماضي، صنع خلالها 3 أهداف.

ليكون أبو الفتوح خيارا إضافيا للزمالك في مركز الظهير الأيسر إلى جوار محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة.

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