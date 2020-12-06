لغلق الباب أمام ريال مدريد وبرشلونة.. ميرور: يونايتد سيجدد عقد فيرنانديز ويضاعف راتبه

قالت صحيفة ميرور الإنجليزية إن مانشستر يونايتد بصدد تقديم عرض جديد للاعبه برونو فيرنانديز يمنحه ضعف راتبه الحالي مع الفريق.

برونو فيرنانديز النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وأشارت إلى أن فريق الشياطين الحمر يسعى لغلق الباب أمام اهتمام ريال مدريد وبرشلونة باللاعب البرتغالي البالغ عمره 26 عاما.

وتألق فيرنانديز لاعب وسط يونايتد منذ انتقاله للفريق في يناير الماضي قادما من سبورتينج لشبونة.

وسجل 22 هدفا وأرسل 14 تمريرة حاسمة في 37 مباراة شارك بها.

وكتبت ميرور أن العقد الجديد سيمنح فيرنانديز راتبا أسبوعيا قدره 200 ألف جنيه إسترليني.

ويمتد العقد الحالي للاعب حتى 2025 ويتضمن بندا يتيح ليونايتد تمديده لعام إضافي.

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