باريس سان جيرمان يوضح موقفه من التعاقد مع ميسي

علّق ليوناردو المدير الرياضي لـ باريس سان جيرمان، على تصريحات مواطنه ولاعب الفريق نيمار بشأن رغبته في اللعب مع ليونيل ميسي الموسم المقبل.

وصرّح ليوناردو عبر محطة "كانال بلوس" بين شوطي مباراة فريقه أمام مونبلييه مساء السبت: "نكن احتراما شديدا لـ ميسي ولـ برشلونة".

وأضاف: "ميسي لاعب في برشلونة، وعندما يمسون أحد لاعبينا لا نكون سعداء، ولهذا نحن أيضا لن نمس لاعبي الأندية الأخرى".

وشدد: "هذه ليست اللحظة المناسبة للحديث عن الانتقالات".

وأتم: "نفكر الآن في موسمنا الحالي وتحقيق أهدافنا والحفاظ على تركيزنا، نمتلك اللاعبين القادرين على ذلك".

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة الصيف المقبل، ويحق له التوقيع مع أي نادٍ مجانا منذ 1 يناير 2021.

وكان نيمار قد صرّح بعد الفوز على مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء الماضي: "ما أريد حدوثه هو اللعب مع ميسي مجددا".

وواصل "ميسي يستطيع اللعب في مركزي وليس لدي مشكلة في ذلك".

وأتم نيمار "لكن ما أريده أن ألعب معه الموسم المقبل بكل تأكيد، يجب أن نفعل ذلك في الموسم المقبل".

وتزامل نيمار وميسي في برشلونة لمدة 4 مواسم، نجحا خلالها في تحقيق الخماسية عام 2015.

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