إنبي يستعير إيهاب سمير لاعب طنطا

أعلن نادي طنطا عن انتقال لاعبه إيهاب سمير إلى إنبي على سبيل الإعارة.

وصرّح محمد أبو فريخة أمين الصندوق في طنطا لـ FilGoal.com: "إيهاب سمير انتقل إلى إنبي لمدة عام، مع وجود أحقية الشراء في العقد".

إيهاب سمير (27 عاما) ظهير أيسر انتقل إلى طنطا مطلع الموسم الماضي قادما من المقاولون العرب.

وشارك سمير في 31 مباراة بالدوري الموسم الماضي مع طنطا، منها 30 مباراة كاملة، ولم يغب إلا عن 3 مباريات، وصنع 4 أهداف.

وسبق لـ إيهاب سمير اللعب في صفوف المنصورة والإنتاج الحربي.

وشارك إيهاب سمير في مباراة طنطا أمام الترسانة بالجولة الثانية من دوري الدرجة الثانية عن مجموعة القاهرة، مواجهة كانت أخيرة له مع الفريق الأصفر.

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