بايرن يتشبث بالصدارة أمام لايبزج في مباراة مجنونة من 6 أهداف

تعادل بايرن ميونيخ أمام ضيفه لايبزج بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة في ملعب أليانتس أرينا، بالجولة العاشرة من الدوري الألماني.

الفرنسي كريستوفر نكونو تقدّم لـ لايبزج منذ الدقيقة 19 بعد تمريرة السويدي إميل فورسبرج.

لكن بايرن ميونيخ رد بهدفين متتاليين عن طريق جمال موسيالا وتوماس مولر في الدقيقتين 30 و34.

الإثارة تواصلت عندما أعاد الهولندي جوستين كوليفرت فريقه لايبزج للمباراة بإدراك التعادل مباشرةً في الدقيقة 36.

ثم سجّل فورسبرج هدف لايبزج الثالث في الدقيقة 48 بعد تمريرة الإسباني المتألق أنخيلينيو.

لكن مولر عاد وسجّل التعادل قبل 15 دقيقة على نهاية المباراة التي صنع كينجسلي كومان 3 أهداف فيها.

ليرفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 23 نقطة في المركز الأول. بينما رفع لايبزج رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني.

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