أتليتكو يواصل بث الرعب في نفوس المنافسين قبل أسبوع من دربي مدريد

فاز أتليتكو مدريد على ضيفه ريال بلد الوليد بهدفين دون رد في ملعب واندا متروبوليتانو، بالجولة 12 من الدوري الإسباني.

سجّل توماس ليمار وماركوس يورينتي هدفي أتليتكو مدريد في الشوط الثاني من اللقاء.

ليرفع أتليتكو مدريد رصيده إلى 26 نقطة في الصدارة من 10 مباريات، بفارق نقطتين عن ريال سوسيداد صاحب الـ11 مباراة.

فيما تجمّد رصيد بلد الوليد عند 10 نقاط في المركز 19 –قبل الأخير-.

أتليتكو مدريد أكمل 26 مباراة متتالية دون هزيمة في الدوري الإسباني، منذ سقوطه على أرض ريال مدريد مطلع فبراير الماضي.

كما لم يخسر أتليتكو مدريد في ملعبه منذ هزيمته أمام برشلونة في 1 ديسمبر 2019، أي منذ ما يتجاوز العام.

كما حقق أتليتكو مدريد فوزه السابع على التوالي في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وينتظر أتليتكو مباراتان نهائيتان الأسبوع المقبل، الأولى أمام سالزبورج النمساوي لضمان العبور إلى ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والأخرى أمام ريال مدريد لتأكيد مركزه كمرشح أبرز لحصد لقب الدوري هذا الموسم.

وشهدت المباراة عودة لويس سواريز للمشاركة مع أتليتكو منذ البداية بعد تعافيه من فيروس كورونا، فيما دخل جواو فيليكس كبديل في الشوط الثاني من أجل إراحته لموقعة دوري الأبطال.

واحتاج أتليتكو مدريد 56 دقيقة من أجل افتتاح التسجيل عن طريق الفرنسي ليمار بعد عرضية الإنجليزي كييران تريبيير.

ليسجل ليمار هدفه الرابع فقط مع أتليتكو مدريد في 85 مباراة بقميص الروخيبلانكوس.

بل يعد هذا الهدف هو الأول لـ ليمار منذ حوالي 20 شهرا، إذ لم يسجل منذ أن هز شباك إيبار في أبريل 2019، وغاب بعدها عن زيارة الشباك في 45 مباراة متتالية.

قبل أن يقتل البديل يورينتي المباراة بهدفٍ ثانٍ عقب صناعة رأسية من تريبير، وانطلاقة رائعة من الجناح الدولي الإسباني في الدقيقة 72.

ليرفع يورينتي رصيده من الأهداف إلى 5 في الموسم الحالي، قبل أسبوع من مواجهة الفريق الذي ترعرع في صفوفه.

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