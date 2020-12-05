خبر في الجول – إسلام صالح يخرج من حسابات الزمالك

خرج إسلام صالح لاعب وسط نادي زد، من حسابات الزمالك.

وكان اسم لاعب الوسط مطروحا لتدعيم الأبيض، حسبما علم FilGoal.com في وقت سابق.

ولكن، حسبما علم FilGoal.com، لم يقتنع جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق بإمكانيات اللاعب، وبالتالي لن تتم مناقشة إمكانية التعاقد معه قبل يوم واحد من غلق باب الانتقالات.

الزمالك يضع أمام عينيه أكثر من حل في وسط الملعب، أبرزهم محمد عبد العاطي لاعب وادي دجلة، وعلي غزال لاعب الوسط الدولي الحٌر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن لجنة الكرة في نادي الزمالك تفاضل بين اللاعبين. وتبنى أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بالنادي، فكرة التعاقد مع علي غزال.

ورغم أن غزال كان قد أتم اتفاقه مع سموحة، لكن أيمن يونس يجري محاولات مع إدارة سموحة للعدول عن الصفقة وترك اللاعب للزمالك في حالة الاستقرار على ضمه.

FilGoal.com كشف في وقت سابق بأن الزمالك عرض استعارة محمد عبد العاطي من وادي دجلة مقابل إعارة مصطفى فتحي وكريم بامبو، لكن النادي حاليا لا يمانع بيع اللاعب أيضا بشكل نهائي.