سموحة لـ في الجول: علي غزال أبلغنا برغبته في الانتقال لـ الزمالك

السبت، 05 ديسمبر 2020 - 17:09

كتب : أحمد شوقي صلاح هاني العوضي

علي غزال -وايت كابس

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن فشل صفقة ضم علي غزال لاعب الوسط بعد تفضيل اللاعب الانتقال لنادي الزمالك.

وقال فرج عامر في تصريحات لـFilGoal.com: "علي غزال أبلغنا برغبته في الانتقال لنادي الزمالك".

وأضاف "وافقنا على عدم تفعيل العقود رغم سلامة توقيع اللاعب إلكترونيا منذ أسبوعين، وأننا أرسلنا له سيارة أحضرته من المطار إلى الإسكندرية".

أخبار متعلقة
مران الزمالك - مشاركة أحداد.. وقاسم للاعبين: لا تقلقوا بشأن المستحقات غزال أو عبد العاطي.. في الجول يكشف موقف الزمالك من حسم صفقة لاعب الوسط خبر في الجول - جلسة بين لجنة الكرة وباتشيكو لحسم الساعات الأخيرة من ميركاتو الزمالك خبر في الجول – الزمالك يتلقى عرضا لاستعارة عمر السعيد

رئيس سموحة أتبع "علاقتنا قوية بإدارة الزمالك الحالية ولن تفسد بسبب رغبة لاعب".

وأتم "سنطلب لاعبين من الزمالك في المقابل بمعرفة أحمد سامي مدرب الفريق".

كان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق بأن الزمالك يفاضل بين فكرتين لتدعيم خط الوسط، من بينها ضم علي غزال رغم توقيعه لسموحة. (طالع التفاصيل)

من جهة أخرى، علم FilGoal.com بأن سموحة سيطلب ضم كريم بامبو لاعب الزمالك، في الوقت الذي تتجه في نية إدارة الأبيض للموافقة على العرض.

وضم الزمالك بشكل رسمي لصفوفه حتى الآن، حمزة المثلوثي وأمير عادل في صفقتي انتقال حر، فيما عاد محمد أشرف روقا وأحمد أبو الفتوح من الإعارة.

بينما رحل كابونجو كاسونجو ومعروف يوسف ومحمد صبحي ومحمد حسن ومحمد عنتر وأحمد رفعت، وتمديد إعارة رزاق سيسيه إلى الاتحاد السكندري.

في الدوري الزمالك سموحة علي غزال
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر بـ الأهلي يوضح لـ في الجول: سبب عزل وليد سليمان في مستشفى 7 دقيقة | مصر
سموحة لـ في الجول: علي غزال أبلغنا برغبته في الانتقال لـ الزمالك 31 دقيقة | ميركاتو
مباشر في إسبانيا - إشبيلية (0) (0) ريال مدريد.. تسديدة كروس تمر جانبية 36 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإنجليزي - سيتي (2)-(0) فولام.. جووول دي بروين والثاني 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك - مشاركة أحداد.. وقاسم للاعبين: لا تقلقوا بشأن المستحقات 38 دقيقة | مصر
دي ناتالي: رونالدو بعمر الـ 40 سيسجل العديد من الأهداف 44 دقيقة | الدوري الإيطالي
تعادل تاريخي أول.. بيرنلي يعود بنقطة ثمينة أمام إيفرتون ساعة | الدوري الإنجليزي
غزال أو عبد العاطي.. في الجول يكشف موقف الزمالك من حسم صفقة لاعب الوسط ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة 2 أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا" 3 الأهلي يعلن عقوبة كاف بشأن الشحات وموقفه من السوبر الإفريقي 4 خبر في الجول - أسماء قائمة الأهلي المحلية والإفريقية للموسم الجديد
قد ينال إعجابك