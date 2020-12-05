سموحة لـ في الجول: علي غزال أبلغنا برغبته في الانتقال لـ الزمالك

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن فشل صفقة ضم علي غزال لاعب الوسط بعد تفضيل اللاعب الانتقال لنادي الزمالك.

وقال فرج عامر في تصريحات لـFilGoal.com: "علي غزال أبلغنا برغبته في الانتقال لنادي الزمالك".

وأضاف "وافقنا على عدم تفعيل العقود رغم سلامة توقيع اللاعب إلكترونيا منذ أسبوعين، وأننا أرسلنا له سيارة أحضرته من المطار إلى الإسكندرية".

رئيس سموحة أتبع "علاقتنا قوية بإدارة الزمالك الحالية ولن تفسد بسبب رغبة لاعب".

وأتم "سنطلب لاعبين من الزمالك في المقابل بمعرفة أحمد سامي مدرب الفريق".

كان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق بأن الزمالك يفاضل بين فكرتين لتدعيم خط الوسط، من بينها ضم علي غزال رغم توقيعه لسموحة. (طالع التفاصيل)

من جهة أخرى، علم FilGoal.com بأن سموحة سيطلب ضم كريم بامبو لاعب الزمالك، في الوقت الذي تتجه في نية إدارة الأبيض للموافقة على العرض.

وضم الزمالك بشكل رسمي لصفوفه حتى الآن، حمزة المثلوثي وأمير عادل في صفقتي انتقال حر، فيما عاد محمد أشرف روقا وأحمد أبو الفتوح من الإعارة.

بينما رحل كابونجو كاسونجو ومعروف يوسف ومحمد صبحي ومحمد حسن ومحمد عنتر وأحمد رفعت، وتمديد إعارة رزاق سيسيه إلى الاتحاد السكندري.

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