خبر في الجول – محاولة متأخرة من الزمالك لضم عبد العاطي

يحاول نادي الزمالك ضم محمد عبد العاطي لاعب وسط وادي دجلة قبل ساعات من نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك يعرض استعارة محمد عبد العاطي من وادي دجلة لمدة موسم، مقابل إعارة مصطفى فتحي وكريم بامبو لاعبا الفريق لمدة موسم واحد.

ويحاول الزمالك ضم اللاعب قبل ساعات من نهاية فترة القيد التي ستنتهي مساء غد الأحد، على أن تتجدد المفاوضات لضم اللاعب بشكل نهائي مع نهاية الموسم.

أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك يقود المفاوضات مع مسئولي وادي دجلة، في محاولة لتعويض غياب محمد أشرف "روقا" الذي تعرض لإصابة قوية أثناء لقاء طلائع الجيش في الكأس.

محمد عبد العاطي شارك الموسم الماضي 33 مباراة بمختلف البطولات، صنع فيهم هدفا واحدا.

ويجيد صاحب الـ25 عاما اللعب في مركز لاعب الوسط الدفاعي، بجانب مركز لاعب الوسط المساند.

ويستعد الزمالك لبداية الموسم الجديد 2020-2021 والمحدد له يوم 12 ديسمبر الجاري، إذ يلتقي الفريق مع المقاولون العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري.

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