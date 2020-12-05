صن: يونايتد يفكر في بارنز لاعب ليستر

السبت، 05 ديسمبر 2020 - 10:59

كتب : FilGoal

هارفي بارنز

قالت صحيفة صن الإنجليزية إن مانشستر يونايتد يفكر في التعاقد مع هارفي بارنز لاعب وسط ليستر سيتي بعد ظهوره بمستوى طيب مع فريق الثعالب.

وكتبت أن فريق الشياطين الحمر قد يتجه للاعب البالغ عمره 22 عاما لأنه سعره أرخص من جيدون سانشو نجم دورتموند الذي أراد يونايتد انتدابه في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وحاول يونايتد الحصول على خدمات سانشو لكن دورتموند تمسك بلاعبه الإنجليزي لتتبخر الصفقة.

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ويسعى المدرب أولي جونار سولشاير تدعيم قائمة فريقه الذي يحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل يونايتد ضيفا على وست هام يونايتد اليوم السبت في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

ثم يواجه مضيفه لايبزيج يوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويكفي يونايتد التعادل في ألمانيا لبلوغ الدور ثمن النهائي.

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