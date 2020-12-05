صن: يونايتد يفكر في بارنز لاعب ليستر

قالت صحيفة صن الإنجليزية إن مانشستر يونايتد يفكر في التعاقد مع هارفي بارنز لاعب وسط ليستر سيتي بعد ظهوره بمستوى طيب مع فريق الثعالب.

وكتبت أن فريق الشياطين الحمر قد يتجه للاعب البالغ عمره 22 عاما لأنه سعره أرخص من جيدون سانشو نجم دورتموند الذي أراد يونايتد انتدابه في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وحاول يونايتد الحصول على خدمات سانشو لكن دورتموند تمسك بلاعبه الإنجليزي لتتبخر الصفقة.

ويسعى المدرب أولي جونار سولشاير تدعيم قائمة فريقه الذي يحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل يونايتد ضيفا على وست هام يونايتد اليوم السبت في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

ثم يواجه مضيفه لايبزيج يوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويكفي يونايتد التعادل في ألمانيا لبلوغ الدور ثمن النهائي.

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