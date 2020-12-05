مواعيد مباريات السبت 5 ديسمبر 2020.. طلائع الجيش يتحدى الأهلي في نهائي الكأس

تجري اليوم السبت المباراة النهائية لكأس مصر بين طلائع الجيش والأهلي والتي تنطلق الساعة 8 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس.

وفي الدوري الإنجليزي يلعب مانشستر سيتي ضد فولام (5 مساء - beIN 2) ويستضيف وست هام يونايتد فريق مانشستر يونايتد (7:30 مساء - beIN 1).

وفي الدوري الإسباني يواجه ريال مدريد مضيفه إشبيلية (5:15 مساء - beIN 1) ويلعب قادش ضد برشلونة (10 مساء - beIN 1).

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