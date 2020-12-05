تقرير يوناني: جماهير أولمبياكوس تهاجم وردة.. وناديه ينفي

السبت، 05 ديسمبر 2020 - 01:15

كتب : FilGoal

عمرو وردة - فولوس - لاريسا

ذكر تقرير يوناني أن عمرو وردة لاعب فولوس تعرض لهجوم من مجموعة من الجماهير خلال تدريب فريقه الجمعة.

عمرو وردة

النادي : فولوس

فولوس

وأفاد موقع SPORTDOG اليوناني أن وردة كان في الحصة التدريبية مع فريقه في العاصمة أثينا استعدادا لمواجهة أولمبياكوس السبت بالدوري اليوناني، عندما تعرض للهجوم.

وقال التقرير إن حوالي 40 إلى 50 مشجعا يرتدون شعارات أولمبياكوس وبانيونيوس، هاجموا وردة خلال التدريب وأطلقوا تجاهه الألفاظ البذيئة، بسبب عداوتهم مع نادي باوك الذي لعب له وردة في السابق.

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نفي

لاحقا، أصدر نادي فولوس بيانا أشار فيه إلى عدم صحة هذه التقارير.

وقال فولوس في بيانه:

"نود أن نشير بأن ما نُشر في الصحافة حول تدريبنا الأخير ليس صحيحا. ما حدث في تمرين اليوم كان شجارا صغيرا بين بعض المشجعين وأعضاء بانيونيوس، دون أن يتعرض أحد لأي شخص من فريقنا، وقد انتهى التدريب بشكل طبيعي".

ويلتقي فولوس حامل اللقب أمام أولمبياكوس –الغريم التقليدي لـ باوك- في الجولة 11 من الدوري اليوناني.

وسُئل بيدرو مارتينس المدير الفني لـ أولمبياكوس خلال المؤتمر الصحفي عن كيفية إيقاف خطورة وردة، فأجاب: "فولوس ليس وردة فقط، لديهم لاعبين مميزين آخرين في الهجوم يتمتعون بالسرعة ويقدرون على خلق المشاكل لنا".

وانضم وردة إلى باوك عام 2017، وخرج منه معارا إلى أتروميتوس مرتين، ثم إلى لاريسا في الموسم الماضي، قبل أن يرحل نهائيا إلى فولوس هذا العام.

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