محمد صبحي من الزمالك لـ الاتحاد السكندري

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 - 20:29

كتب : إبراهيم رمضان

محمد صبحي - مصر الأولمبي - جنوب إفريقيا

أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي رحيل حارسه محمد صبحي إلى صفوف الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ووافق الزمالك على إعارة محمد صبحي إلى الاتحاد السكندري لمدة موسم مقابل 2 مليون جنيه، حسبما أعلن النادي عبر موقعه الرسمي.

وجاء قرار الزمالك بعد موافقة لجنة الكرة في النادي بالتنسيق مع محمد عطية مسؤول ملف كرة القدم في الزمالك.

أخبار متعلقة
يونس: صبحي يقترب من الإسماعيلي.. أغلقنا ملف احتراف مصطفى محمد وأبو جبل الأفضل في إفريقيا مدرب منتخب مصر الأولمبي يكشف سبب تفضيل مشاركة محمد صبحي في كأس إفريقيا محمد صبحي: حلمنا تحقق.. لكل مجتهد نصيب حلم طوكيو 2020 - محمد صبحي: كنت أثق أننا سنفوز على غانا

صبحي صاحب الـ 21 عاما رفع لقب كأس أمم إفريقيا مع منتخب مصر الأولمبي، وحصد جائزة أفضل حارس في البطولة.

وانضم صبحي لـ الزمالك قادما من بتروجيت العام الماضي.

وشارك صبحي في مباراتين مع الزمالك، واحدة في الدوري وأخرى في دوري الأبطال واهتزت شباكه مرتين.

ولم يضم الزمالك اسم محمد صبحي لقائمته في الموسم المقبل، ليرحل على سبيل الإعارة للاتحاد السكندري.

في الانتقالات محمد صبحي الزمالك الاتحاد السكندري
نرشح لكم
أخر الأخبار
المقاولون يحرق أرتا سولار بالانتصار الإفريقي الأكبر في تاريخه 9-1 2 دقيقة | الكونفدرالية
خبر في الجول - الزمالك يرفض رحيل عواد لـ سيراميكا كليوباترا 16 دقيقة | مصر
باولا دابينا.. الناشطة النسوية التي أدارت ظهرها لـ عالم مارادونا 16 دقيقة | أوروبا
عن تفوق العشري والحافز الإفريقي.. ماذا قال لاعبو الأهلي والطلائع عن نهائي الكأس 24 دقيقة | مصر
لاعب الإسماعيلي الجديد: سأقاتل للظهور في التشكيل الأساسي مع الدراويش 59 دقيقة | مصر
نابولي يعلن تحويل اسمه ملعبه إلى دييجو أرماندو مارادونا ساعة | الدوري الإيطالي
محمد صبحي من الزمالك لـ الاتحاد السكندري ساعة | ميركاتو
انتهت – المقاولون (9) - (1) أرتا سولار.. الانتصار الأكبر في تاريخ الذئاب 2 ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة 2 ماذا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية.. تعرف على الموعد والمنافسين المحتملين 3 أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا" 4 الأهلي يعلن عقوبة كاف بشأن الشحات وموقفه من السوبر الإفريقي
قد ينال إعجابك