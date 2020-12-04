محمد صبحي من الزمالك لـ الاتحاد السكندري

أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي رحيل حارسه محمد صبحي إلى صفوف الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ووافق الزمالك على إعارة محمد صبحي إلى الاتحاد السكندري لمدة موسم مقابل 2 مليون جنيه، حسبما أعلن النادي عبر موقعه الرسمي.

وجاء قرار الزمالك بعد موافقة لجنة الكرة في النادي بالتنسيق مع محمد عطية مسؤول ملف كرة القدم في الزمالك.

صبحي صاحب الـ 21 عاما رفع لقب كأس أمم إفريقيا مع منتخب مصر الأولمبي، وحصد جائزة أفضل حارس في البطولة.

وانضم صبحي لـ الزمالك قادما من بتروجيت العام الماضي.

وشارك صبحي في مباراتين مع الزمالك، واحدة في الدوري وأخرى في دوري الأبطال واهتزت شباكه مرتين.

ولم يضم الزمالك اسم محمد صبحي لقائمته في الموسم المقبل، ليرحل على سبيل الإعارة للاتحاد السكندري.