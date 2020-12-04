محمد الحنفي يدير نهائي كأس مصر.. سجل حافل مع الأهلي والجيش

أعلن اتحاد الكرة المصري أسماء الطاقم التحكيمي لإدارة نهائي كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش.

ويتولى محمد الحنفي مسؤولية إدارة نهائي الكأس، ويعاونه أحمد حسام ويوسف البساطي، بينما يتولى محمد الصباحي مسؤولية الحكم الرابع.

وسيتواجد طارق مجدي كحكم للفيديو في النهائي، ويعاونه محمود عاشور.

نهائي كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش ينطلق يوم السبت على ملعب برج العرب في الثامنة مساءً.

ويمتلك محمد الحنفي سجلا حافلا مع الأهلي وطلائع الجيش، فأدار للأول 26 مباراة وللثاني 15 مباراة.

وسبق لـ الحنفي أدارة مباراة جمعت بين طلائع الجيش والأهلي في موسم 2018-19، وقتها انتصر المارد الأحمر بثنائية مروان محسن.

ولعب الأهلي 26 مباراة تحت صافرة محمد الحنفي، وانتصر 17 مرة وتعادل 5 مرات وخسر 4 مرات.

آخر لقاء لـ الأهلي مع الحنفي كان أمام مصر للمقاصة الموسم الماضي في الدوري وانتهى بالتعادل السلبي بلا أهداف.

الفوز الأخير لـ الأهلي في لقاء أداره محمد الحنفي كان الموسم الماضي في الدوري أمام المصري 3-0، بينما الخسارة الأخيرة كانت أمام الزمالك 2-1 في موسم 2017-18.

وقاد محمد الحنفي 15 مباراة لـ طلائع الجيش، انتصر الأخير 5 مرات وخسر 7 وتعادل 3 مرات.

المباراة الأخيرة للطلائع تحت صافرة محمد الحنفي كانت أمام الإسماعيلي الموسم الماضي في الدوري وانتهت بفوز الدراويش 1-0.

آخر لقاء شهد انتصار الجيش مع الحنفي جاء أمام الجونة 4-1 الموسم الماضي في الدوري.