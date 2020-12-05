جيلبرتو سيلفا: النني يجب أن يكون لاعبا محوريا في أرسنال

السبت، 05 ديسمبر 2020 - 00:30

كتب : FilGoal

محمد النني - ساكا - أرسنال

شدد جيلبرتو سيلفا نجم أرسنال السابق، على أهمية دور محمد النني في خط وسط الفريق.

محمد النني

النادي : أرسنال

أرسنال

وصرّح جيلبرتو سيلفا: "جرانيت تشاكا كان لاعبا أساسيا في خط الوسط خلال السنوات الأخيرة. لكن توماس بارتي شارك بجوار محمد النني في مباراة أرسنال أمام مانشستر يونايتد قبل عدة أسابيع، وأعتقد أن شراكتهما كانت مميزة".

وأضاف في تصريحات نقلها موقع فوتبول لندن: "ظهرا بشكل جيد رغم حقيقة أنهما ليسا من نوعية اللاعبين التي تتلقى الإشادة على عملها، خصوصا النني".

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وأكمل لاعب الوسط البرازيلي السابق: "لكني أرى أن النني يستطيع أن يكون لاعبا محوريا في أرسنال هذا الموسم، إنه لاعب صاحب مستوى ثابت ويؤدي جيدا بشكل مستمر وأنت دائما تحتاج إلى لاعب مماثل في الفريق".

وأتم: "إنه مركز يحتاج إلى الاستقرار، وأعتقد أن النني هو الرجل المناسب لهذا الدور وإلى جواره تشاكا أو بارتي".

وقدّم النني أداءً مميزا مع أرسنال هذا الموسم، بعد أن أعير إلى بشكتاش العام الماضي.

وتعافى النني مؤخرا من فيروس كورونا، وشارك في الفوز الأوروبي على رابيد فيينا النمساوي مساء الخميس.

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