هارجريفز: هناك حالة من التوتر بين صلاح وماني وجوتا

السبت، 05 ديسمبر 2020 - 00:14

كتب : FilGoal

ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح - ليفربول

يرى أوين هارجريفز لاعب منتخب إنجلترا السابق، أن روبيرتو فيرمينو لاعب لا غنى عنه في هجوم ليفربول.

وصرّح هارجريفز عبر بي تي سبورت: "لا أعتقد أنه يمكن إخراج فيرمينو من التشكيل، إنه لاعب مهم للغاية، هو أكثر لاعب غير أناني في الدوري الإنجليزي".

وتابع لاعب وسط بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد السابق: "في المباريات الأخيرة، شاهدت صلاح وجوتا وماني، كل منهم يريد التسديد كلما وصلته الكرة، وهذا قد يخلق نوعا من التوتر بينهم".

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وواصل: "فيرمينو ليس مثلهم، هو لا يرى أن الأمر يتمحور حوله، ولذا أن تحتاج دوما إلى لاعب غير أناني مثله".

وأتم: "أنا مترقب لأرى من سيختار كلوب أمام ولفرهامبتون، خصوصا أنه دفع بالرباعي منذ البداية أمام مانشستر سيتي".

وكان جوتا قد سجّل انطلاقة نارية مع ليفربول منذ انتقاله إليه قادما من ولفرهامبتون، إذ سجّل 9 أهداف في 12 مباراة.

في المقابل، لا يمر البرازيلي فيرمينو بأفضل فتراته التهديفية، مما يجبر المدرب يورجن كلوب على اتخاذ بعض القرارات بشأن خط هجومه.

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