قائمة ريال مدريد – تواصل ابتعاد راموس ويوفيتش.. وعودة أودريوزولا أمام إشبيلية

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 - 19:52

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - ريال مدريد - إنتر

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد عن قائمة فريقه لمواجهة إشبيلية غدا السبت في الجولة 12 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة تواصل غياب القائد سيرخيو راموس رغم تدربه مع المجموعة اليوم الجمعة عقب فترة غياب للإصابة.

كما تواصل ابتعاد الصربي لوكا يوفيتش الذي لم يخض إلا حصتين تدريبتين بعد تعافيه من فيروس كورونا.

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مهاجم آخر يغيب عن فريق زيدان في مواجهة إشبيلية، هو ماريانو دياز الذي ذكرت أرانتشا رودريجيز صحفية إذاعة "كادينا كوبيه" أنه يعاني من مشاكل عضلية في الساق اليسرى.

في المقابل، استعاد زيدان ظهيره ألفارو أودريوزولا، لكن داني كارباخال لا يزال بعيدا عن الصورة، أمر ينطبق بالطبع على فيدي فالفيردي وإدين هازارد.

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع برصيد 17 نقطة من 10 مباريات، فيما يتواجد إشبيلية في المركز الخامس برصيد 16 نقطة من 9 مباريات.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – دييجو ألتوبي

الدفاع: رافاييل فاران – إيدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – ألفارو أودريوزولا – مارسيلو – فيرلان ميندي

الوسط: كاسيميرو – توني كروس – لوكا مودريتش – مارتن أوديجارد – إيسكو – سيرخيو أرّيباس

الهجوم: كريم بنزيمة – ماركو أسينسيو – لوكاس فاسكيز – فينيسيوس جونيور – رودريجو

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