مؤتمر زيدان: هذه فترتي الأكثر تعقيدا.. ولا أعتقد أنني غير قابل للمساس

اعترف زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، أن فريقه يمر بفترة صعبة، لكنه أبدى الكثير من التفاؤل حول قدرته على تغيير الوضع.

ريال مدريد يحل ضيفا على إشبيلية غدا السبت في ملعب رامون سانشيز بيزخوان في الجولة 12 من الدوري الإسباني.

وتحدث زيدان عن موقف الفريق: "ندرك موقفنا، لكننا نريد أن ننافس، وغدا لدينا فرصة جديدة لتغيير وضعنا. أثق جدا في لاعبيني، الوضع معقد، لكننا مررنا بمواقف مشابهة كثيرة من قبل. غدا أمامنا مباراة لنظهِر قيمة ريال مدريد".

وشدد زيدان على ضرورة عدم التفكير في مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ يوم الأربعاء: "الأكثر أهمية هي مباراة الغد، لا يمكننا التفكير في مباراة أخرى. غدا علينا أن نقدّم مباراة كبيرة أمام فريق مميز. تعجبنا هذه المباريات حيث ترتفع حدة المنافسة. أولويتنا حاليا هي مباراة الدوري الإسباني".

هل تلقى دعما كاملا من النادي؟ زيدان أجاب الإيجاب: "نعم، بالكامل، من النادي ومن الجميع. لا يمكن أن أكون سعيدا عندما نخسر مباراة، والأمر نفسه ينطبق على اللاعبين. أنا محظوظ للغاية لتواجدي في هذا النادي".

وتقبّل الأمر الواقع: "عندما لا نفوز بالمباريات فمن الطبيعي أن نتلقى الانتقادات. هذا لن يتغير، وأنا أفكر فقط في لاعبيني وفي عملي اليومي، ورغم الصعوبات التي نواجهها، فإننا سنواصل".

وعن اقتراب شفاء سيرخيو راموس وقدرته على الظهور أمام فريقه السابق: "لن نغامر بأي شيء، لو كان قادرا على التواجد معنا فسنضمه للقائمة. لا أريد الدفع بلاعب يعاني من انزعاجات فأتسبب في مشاكل أكبر له لاحقا. أتمنى تعافيه في أسرع وقتٍ ممكن، بالطبع أفضّل أن يكون كل لاعبيني متاحين".

كما أكد على دعم اللاعبين له: "ما يريده اللاعبون هو المنافسة واللعب، وقد عبّروا دائما عن تعاطفهم معي. ندرك أننا نستطيع تخطي ذلك معا. عندما لا تسير الأمور بشكل جيد يكون اللاعبون أول من لا يشعر بالسعادة. وفي لحظة معقدة مثل هذه علينا أن نتحدث ونواصل الطريق، وأنا متأكد من تجاوزنا هذا الوضع".

ولا يعتقد زيدان أن المشكلة ليست في طريقة اللعب: "الأمر لا يتوقف على الرسم التكتيكي، ولكن عندما لا نمتلك الكرة علينا أن نتحلى بالتركيز ونكرس أنفسنا للدفاع. لا أعتقد أننا تلقينا الكثير من الأهداف، في المباراة السابقة سجلوا علينا من هجمتين مرتدتين، وفي مباريات أخرى كثيرة خرجنا بشباك نظيفة. سنحاول التسجيل وخلق الفرص".

هل هذه أكثر فترة معقدة له كمدرب؟ زيدان يتفق: "بالطبع، لكني لا أفكر في هذه الأمور، أفكر في الجانب الإيجابي وما نستطيع تحقيقه".

وأشار: "علينا أن نحول التسجيل أكثر والاستقبال أقل. في المباراة الماضية سنحت لنا الفرصة في الشوط الأول للتسجيل، وغدا سنفكر بشكل إيجابي حتى تدخل الكرة".

هل تغيّر وضعه كمدرب غير قابل للمساس؟ زيدان لا يرى الأمر بهذه الصورة أبدا: "لم أفكر أبدا في أنني لا أُمَس، كلاعب وكمدرب. أنا هنا حتى أعيش ذلك إلى اليوم الأخير".

وشدد: "لدينا مباراة غدا وما نفكر فيه فقط هو الفوز بها، باقي الأمور لا تهمني، نريد فقط تقديم مباراة جيدة غدا".

وأتم: "في الماضي مررنا بلحظات معقدة، الأمر كان صعبا دوما، لكني أتحلى بالقوة لمحاولة إيجاد الحلول واللاعبون سيحاولون تقديم مباراة كبيرة أمام خصم قوي".

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع برصيد 17 نقطة من 10 مباريات، فيما يتواجد إشبيلية في المركز الخامس برصيد 16 نقطة من 9 مباريات.

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