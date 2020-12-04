قائمة برشلونة – عودة أراوخو أمام قادش

أعلن رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة، عن قائمة فريقه لمواجهة قادش في ملعب رامون دي كارازنا بالجولة 12 من الدوري الإسباني غدا السبت.

وشهدت القائمة عودة المدافع الشاب رونالد أراوخو بعد تعافيه من الإصابة التي ألمت به في مواجهة يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا.

فيما تتواصل غيابات برشلونة الطويلة المتمثلة في: جيرارد بيكيه، وأنسو فاتي، وسيرجي روبيرتو.

ورغم عودته للتدرب مع المجموعة، لكن الفرنسي صامويل أومتيتي لم يظهر بعد في قائمة البلاوجرانا، ليسجل أوسكار مينجيزا مدافع الفريق الرديف ظهورا جديدا.

ويحتل برشلونة المركز السابع في الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة من 9 مباريات خاضها، فيما يتواجد قادش في المركز السادس برصيد 15 نقطة من 11 مباراة.

قائمة برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – نيتو – إينياكي بينيا

الدفاع: كليمنت لونجليه – رونالد أراوخو – أوسكار مينجيزا – سيرجينيو ديست – جوردي ألبا – جونيور فيربو

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – ميراليم بيانيتش – فرينكي دي يونج – كارليس ألينيا – ريكي بويج – فيليبي كوتينيو – بيدري

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – مارتن برايثوايت – عثمان ديمبيلي – فرانسيسكو ترينكاو

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