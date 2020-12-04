ميهايلوفيتش: لوكاكو لا يمكن إيقافه إلا في حلبة الملاكمة

يرى سينيسا ميهايلوفيتش المدير الفني لـ بولونيا الإيطالي أن روميلو لوكاكو مهاجم إنتر لا يمكن إيقافه "إلا في حلبة الملاكمة".

ويستعد بولونيا لمواجهة إنتر غدا السبت في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

ويعيش لوكاكو أفضل أيامه مع إنتر إذ وصف منذ أيام أن الموسم ونصف الذي قضاهما بقميص النيراتزوري الأفضل في مسيرته. (طالع التفاصيل)

وقال ميهايلوفيتش في المؤتمر الصحفي: "كلاعب كرة قدم، قد لا أتمكن من إيقافه، هو لاعب قوي وسريع وأكبر حجما مني".

وأضاف "ربما يمكن إيقافه داخل حلبة ملاكمة، لكن في أرضية الملعب حيث لا يمكنك تقديم ضربات غير قانونية، ولا أعلم كيفية القيام بذلك".

لوكاكو سجل 11 هدفا في 12 مباراة بجميع المسابقات الموسم الجاري.

إجمالا مع الأفاعي سجل المهاجم البالغ 27 عاما 45 هدفا في 63 مباراة منذ بداية الموسم الماضي.

إنتر لم يفز على بولونيا في جوسيبي مياتزا في آخر مواجهتين، ويسعى لتحقيق الفوز الثالث تواليا.

وأتم الصربي "مثلما يقولون لا يوجد اثنين بدون ثلاثة، لنرى غدا هل هذا حقيقي أم لا، نريد تسجيل هدفا أكثر منهم في المباراة".

إنتر يحتل المركز الثاني برصيد 18 نقطة بفارق 5 نقاط عن ميلان المتصدر.

ويحتل بولونيا المركز العاشر برصيد 12 نقطة، إذ حقق الفريق 3 انتصارات من آخر 4 مباريات في الدوري الإيطالي.