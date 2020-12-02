لوكاكو: مررت بأفضل عام ونصف في مسيرتي مع إنتر

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 - 00:24

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - إنتر ميلان

أبدى روميلو لوكاكو مهاجم إنتر الإيطالي سعادته بالتواجد مع الفريق واصفا إياها بأفضل فترة في مسيرته.

البلجيكي قال عبر سكاي إيطاليا: "مثلما قلت، أنا واحد ضمن 25 لاعبا في الفريق، وهناك لاعبون أكثر خبرة عني، وأريد مساعدة الفريق في الفوز، وما أفعله هو التدريب وفي كل مباراة".

وأضاف "سعيد بتواجدي هنا، مررت بأفضل عام ونصف في مسيرتي مع إنتر، أود شكر المدرب والطاقم الفني ورفاقي".

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وأردف "كان علينا قتل المباراة، النتيجة وصلت لـ 3-1 وكنا محظوظين بفضل تقنية الفيديو التي ألغت التعادل، ليس علينا أن نكون سلبيين، هناك لاعبين شباب يتطورون".

لوكاكو سجل 11 هدفا في 12 مباراة بجميع المسابقات الموسم الجاري.

إجمالا مع الأفاعي سجل المهاجم البالغ 27 عاما 45 هدفا في 63 مباراة منذ بداية الموسم الماضي.

البلجيكي لعب لأندية أندرلخت البلجيكي وتشيلسي ومانشستر يونايتد وإيفرتون ووست بروميتش ألبيون قبل الانتقال لإنتر.

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