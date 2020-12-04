نابولي: جاتوزو سيجدد عقده

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 - 13:58

كتب : FilGoal

جاتوزو

كشف كريستيانو جينتولي مدير نابولي أن ناديه بصدد تجديد عقد مدربه جينارو جاتوزو.

وقال جينتولي في حواره مع قناة سكاي سبورت إيطاليا:"أعرف أن المحامين يتبادلون العقود الآن. وصلنا لاتفاق والأوراق كتبت. لا أظن أن هناك مشكلة على الإطلاق".

وواصل "جاتوزو يناسبه العمل يوميا أكثر مما كان كارلو أنشيلوتي (مدرب الفريق السابق)، هذا اختلاف شخصيات. كلاهما مدربان عظيمان".

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وفي 11 ديسمبر المقبل سيتم جاتوزو عاما كمدرب لنابولي، الفريق الذي قاده للتتويج بكأس إيطاليا الموسم الماضي.

وقاد جاتوزو (42 عاما) فريق نابولي في 44 مباراة فاز في 26 منها وخسر 13.

ويستعد رجاله لمواجهة مضيفهم كروتوني يوم الأحد في الجولة العاشرة من الدوري.

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