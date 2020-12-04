كاسياس مدافعا عن زيدان: أثبت أنه جدير بالثقة.. مدرب رائع

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 - 13:43

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان - ريال مدريد

طالب إيكر كاسياس أيقونة ريال مدريد السابق بالصبر على زين الدين زيدان مدرب الفريق الحالي، مشيرا إلى أن تاريخ الفرنسي مع النادي يشفع له حين تسوء النتائج.

وقال حارس مرمى إسبانيا السابق في حواره مع صحيفة آس:"زيزو مدرب رائع، صديق جيد وسيفعل كل شيء ممكن لإعادة الفريق لأفضل مستوى".

وواصل "لا يمكنك العيش في الماضي، لكنه أثبت أنه جدير بالثقة".

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وقالت تقارير إن ريال مدريد بدأ التفكير في خليفة زيدان بسبب سوء نتائج الفريق في الموسم الراهن.

وكتبت سبورت الإسبانية أن النادي تواصل بالفعل مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لخلافة زيدان.

ويقضي زيدان حاليا ولايته الثانية كمدرب لفريق ميرينيجي الذي توج معه بـ11 لقبا.

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