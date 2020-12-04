ليفاندوفسكي عن إلغاء الكرة الذهبية في 2020: ربما اتخذوا قرارهم مبكرا

أبدى روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ ضيقه من إلغاء جائزة الكرة الذهبية لعام 2020 والتي تمنحها مجلة فرانس فوتبول.

روبرت ليفاندوفسكي النادي : بايرن ميونيخ

ويرى البولندي أن فرصته كانت كبيرة للتتويج بالجائزة التي تمنح سنويا لأفضل لاعب كرة قدم في العالم.

وقال ليفاندوفسكي (32 عاما) في حواره مع صحيفة دايلي ميل الإنجليزية:"أحدهم قرر إلغاء الجائزة هذا العام. ربما اتخذوا القرار مبكرا لأن كل كأس تحدد بطلها. لاعبون كثيرون، مدربون، صحفيون، يعرفون أنني قدمت أفضل مواسمي".

وتوج ليفاندوفسكي بالدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي وتوج بجائزة أفضل لاعب من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأضاف اللاعب الأسبق لدورتموند "قدمنا موسما رائعا. سعيد أن الجميع شهد ذلك. هذه الجوائز رائعة، لكني أدرك أيضا أن كل تتويج شخصي هو للفريق كله".

وأعلنت فرانس فوتبول في وقت سابق إلغاء الجائزة بسبب التأثير السلبي لجائحة كورونا على كرة القدم.

وترشح ليفاندوفسكي لجائزة الأفضل التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العام.

اقرأ أيضا

كاسونجو: لا يحق لجمهور الزمالك مهاجمتي

وكيل جيرالدو يكشف الموقف الحالي للأهلي من اللاعب