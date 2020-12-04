رئيس برشلونة السابق: ميسي تعرض للخيانة

شدد خوان لابورتا، رئيس برشلونة السابق والمترشح لانتخابات رئاسة النادي، على تمسكه بليونيل ميسي أيقونة الفريق، منتقدا مع حدث مع النجم الأرجنتيني من قبل الإدارة السابق للنادي الكاتالوني.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وقال لابورتا في حواره مع راديو ماركا وإذاعة كوبي:"ميسي يريد برشلونة. أريده أن يعود سعيدا مثل السابق. الأمر لا يتعلق بالمال، عليك بناء فريق تنافسي".

وواصل لابورتا الذي ترأس النادي من 2003 إلى 2010 "ميسي تعرض للخيانة وهذه خسارة كبرى. إنه فائز ولا يستطيع رؤية فريق آخر يرفع كأس دوري أبطال أوروبا. آخر مرة تحدثت معه كانت في أكتوبر. أنا ممتن جدا لكل ما قدمه لبرشلونة. أعرفه منذ كان عمره 16 عاما وهو شخص غير عادي".

واستمر "هناك تقدير واحترام متبادل. علينا أن نكون داخل النادي لتقديم عرض لائق له. ميسي يريد قائمة لاعبين تعيد النادي لمجده. فريق مثل برشلونة يحتاج روح الجماعة في غرفة الملابس. كنت رئيس برشلونة ولا أريد زعزعة استقرار فريق يمر بمرحلة حرجة".

وأعلن لابورتا ترشحه لرئاسة النادي في انتخابات تجري مطلع العام المقبل.

وستكون المهمة الأولى لرئيس برشلونة الجديد هي إقناع الساحر ميسي (33 عاما) بتجديد عقده مع النادي.

وأراد ميسي الرحيل في سوق الانتقالات الصيفية الماضية لكن الشرط الجزائي منعه ذلك.

وينتهي عقد ميسي مع النادي الكاتالوني في يونيو 2021. وتبلغ قيمة الشرط الجزائي 700 مليون يورو.

اقرأ أيضا

كاسونجو: لا يحق لجمهور الزمالك مهاجمتي

وكيل جيرالدو يكشف الموقف الحالي للأهلي من اللاعب