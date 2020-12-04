سبورت: ريال مدريد تواصل مع بوكيتينو

قالت صحيفة سبورت الإسبانية إن ريال مدريد تواصل بالفعل مع المدرب ماوريسيو بوكيتينو المرشح لخلافة زين الدين زيدان في قيادة الفريق.

وبات زيدان فوق صفيح ساخن بعد خسارتين متتاليتين تسببتا في تراجعه للمركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني واحتلاله للمركز الثالث في المجموعة الثانية قبل الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

وسقط ريال مدريد في ملعبه بنتيجة 2-1 ضد ديبورتيفو ألافيس قبل أن يخسر في أوكرانيا ضد شاختار دونتسك بهدفين دون رد.

وفور الهزيمة ضد شاختار شدد زيدان على تمسكه بمنصبه كمدير فني لريال مدريد لكن قالت صحيفة ماركا المقربة من الفريق أن النادي بدأ التفكير في خليفة الفرنسي وأن المرشحين البارزين هما بوكيتينو وراؤول جونزاليس نجم ميرينيجي السابق والمدرب الحالي للفريق الرديف بالنادي.

ولا يدرب بوكيتينو فريقا منذ رحل عن توتنام في نوفمبر 2019.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة قوية ضد مضيفه إشبيلية يوم السبت في الجولة 12 من الدوري الإسباني.

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