الدوري الأوروبي – ميلان وفياريال وتوتنام يعبرون إلى الدور الثاني

تأهل ميلان الإيطالي إلى الدور الثاني من الدوري الأوروبي، بفوزه على ضيفه سيلتك الاسكتلندي بأربعة أهداف مقابل هدفين في ملعب سان سيرو، بالجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثامنة.

ميلان تأخر بهدفين نظيفين في بداية المباراة بعد أن تقدّم توم روجيتش لـ سيلتك في الدقيقة السابعة، وأضاف زميله أودسوني إدوارد هدفا ثانيا في الدقيقة 14.

ريمونتادا ميلان المرعبة بدأت في الدقيقة 24 عندما سجل التركي هاكان تشالهانوجلو الهدف الأول.

ثم تعادل سريعا الإسباني سامو كاستييخو في الدقيقة 26.

هدف التقدُم للطليان جاء في الدقيقة 50 بواسطة النرويجي ينس بيتر هاوجي بعد مجهود فردي خارق للعادة.

واختتم ميلان الأهداف بلقطة أخرى رائعة، بواسطة الإسباني براهيم دياز هذه المرة في الدقيقة 82.

ليرفع ميلان رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني من المجموعة، ويتجمّد رصيد سيلتك عند نقطة واحدة في قاع المجموعة.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، ضمن ليل الفرنسي بدوره العبور إلى الدور الثاني، بفوزه على ضيفه سبارتا براج التشيكي بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب بيري ماوري.

سبارتا براج لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 65 بعد طرد لاعبه أوندري سيلوستكا بالإنذار الثاني في ظرف 3 دقائق.

رغم ذلك، تمكّن زميله لاديسلاف كريتشي من افتتاح التسجيل للضيوف في الدقيقة 71.

لكن ليل حقق عودة مجنونة في بهدفين للتركي بوراك يلماز في الدقيقتين 80 و84، ليخطف بطاقة العبور.

ليل رفع رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة، بينما تجمّد رصيد سبارتا براج عند 6 نقاط في المركز الثالث، ليودع المنافسة.

وفي المجموعة التاسعة، تأهل فياريال الإسباني إلى الدور المقبل، بفوزه على مضيفه سيفاسبور التركي بهدف دون رد.

وسجّل النيجيري صامويل تشوكويزي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75 بعد تمريرة الظهير جاومي كوستا.

ليرفع فياريال رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة، ويتجمّد رصيد سيفاسبور عند 6 نقاط في المركز الثالث.

وفي المجموعة العاشرة، تأهل توتنام هوتسبير الإنجليزي إلى الدور التالي، رغم تعادله أمام مضيفه لاسك النمساوي بثلاثة أهداف لمثلها.

بيتر ميتشوري تقدّم لـ لاسك في الدقيقة 42، قبل أن يدرك الويلزي جاريث بيل التعادل في الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

ليسجل الويلزي هدفه الأوروبي الأول بقميص توتنام منذ 10 سنوات و44 يوما، إذ سجل مع السبيرز قاريا للمرة الأخيرة أمام إنتر ميلان في جوزيبي مياتزا بشهر أكتوبر 2010.

في الشوط الثاني تقدّم توتنام بواسطة الكوري سون هيونج مين في الدقيقة 56 بعد تمريرة تانجوي ندومبيلي.

لكن يوهانس إيجشتاين تعادل لـ لاسك في الدقيقة 84.

البديل ديلي آلي أعاد توتنام إلى المقدمة مباشرة بعد دخوله في الدقيقة 87 من ركلة جزاء جديدة.

لكن تسديدة مامادو كاراموتو الرائعة أدركت تعادلا متأخرا لـ لاسك في الوقت بدل الضائع، لم يجنّب فريقه التوديع الأوروبي.

توتنام رفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، فيما تجمّد رصيد لاسك عند 7 نقاط في المركز الثالث.

وفي نفس المجموعة، تأهل رويال أنتويرب البلجيكي إلى الدور نفسه، بفوزه على ضيفه لودوجوريتس رازجراد البلغاري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

مارتن هونجلا تقدّم للفريق البلجيكي في الدقيقة 19، قبل أن يتعادل كيريل ديسبودوف للبغاريين في الدقيقة 53.

لكن رويال أنتويرب عاد للتقدم مجددا في الدقيقة 72 عن طريق ريتشي دي لايت، قبل أن يؤكد مانويل بينسون الانتصار بهدفٍ ثالث في الدقيقة 87.

ليرفع رويال أنتويرب رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة ويضمن تأهله، فيما ظل رصيد لودوجوريتس رازجارد صفريًا دون نقاط.

وفي المجموعة السادسة، خسر ليستر سيتي الإنجليزي أمام مضيفه زوريا الأوكراني بهدف دون رد.

سجّل الإيراني ألايار سيد مانيش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84.

الخسارة لم تؤثر على تأهل ليستر سيتي الذي ضمنه بشكلٍ مسبق، إذ تجمّد رصيده عند 10 نقاط في الصدارة، فيما رفع زوريا رصيده إلى 2 في المركز السادس.

وفي بقية المجموعات، ضمن أيضا دينامو زغرب الكرواتي، والنجم الأحمر الصربي، وبراجا البرتغال تأهلهم إلى الدور المقبل.

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