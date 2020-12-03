لجنة الكرة في الزمالك تدعم باتشيكو.. وتناقش معه احتياجات الموسم الجديد

اجتمعت لجنة الكرة في نادي الزمالك مع البرتغالي جيمي باتشيكو المدرب الفني للفارس الأبيض، لتؤكد له دعمها الكامل للجهاز الفني.

وناقشت لجنة الكرة برئاسة أيمن يونس وأشرف قاسم وعبد الحليم علي، مع باتشيكو، كل الأمور الفنية الخاصة بـ الزمالك في الموسم المقبل.

وتحدث أيمن يونس رئيس جهاز الكرة قائلا: "باتشيكو سعيد بالتواجد في الزمالك".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي للنادي "أكدنا لـ باتشيكو دعمنا الكامل للجهاز الفني".

لجنة الكرة ناقشت مع باتشيكو احتياجات الزمالك في الموسم الجديد و"ترتيب كل الأوضاع الداخلية بالفريق وبعض الملفات الخاصة باللاعبين".

وودّع الزمالك بطولة كأس مصر من الدور نصف النهائي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش، لينتهي موسم الفارس الأبيض وكذلك بعد خسارة نهائي إفريقيا أمام الزمالك.