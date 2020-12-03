الزمالك: ساسي رحب بتجديد تعاقده وزيزو يرغب في البقاء.. وننتظر رد باتشيكو

كشف أشرف قاسم المشرف العام على الكرة في الزمالك عن ترحيب لاعب خط وسط الفريق فرجاني ساسي بالبقاء في صفوف الفريق وتجديد تعاقده.

وينتهي تعاقد اللاعب التونسي صاحب الـ28 عاما مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وقال أشرف قاسم: "ساسي رحب بتجديد تعاقده وسيتم حسم الأمر خلال 48 ساعة".

وتابع "اللاعب يرغب في البقاء في الزمالك".

وعن أحمد سيد "زيزو" قال: "عبد الحليم علي مدير الكرة تواصل معه وأكد أنه في مسقط رأسه للاطمئنان على والده ولم يتحدث مع أحد بشأن مصيره مع النادي وأعرب عن رغبته في البقاء في النادي".

أما عن اجتماع لجنة الكرة مع المدير الفني للفريق جايمي باتشيكو مساء اليوم الخميس علق أشرف قاسم "لقد حصل على قائمة الزمالك للموسم الجديد لدراستها وتحديد احتياجاته بشأن المراكز التي يحتاج الفريق لدعم فيها".

وأتم "ننتظر رد باتشيكو علينا في بداية الأسبوع المقبل".