شفاء سواريز من فيروس كورونا

الخميس، 03 ديسمبر 2020 - 21:32

كتب : FilGoal

لويس سواريز

أعلن نادي أتليتكو مدريد عن شفاء لاعبه لويس سواريز من فيروس كورونا.

لويس سواريز

النادي : أتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد

وذكر أتليتكو مدريد في بيانه أن عينة سواريز تحوّلت إلى سلبية في المسحة الطبية الرسمية لرابطة الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن يلتحق سواريز بالتدريبات الجماعية رفقة زملائه صباح غد الجمعة.

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ليكون سواريز متاحا للمشاركة أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني يوم السبت، وكذلك في المباراة المصيرية أمام سالزبورج بدوري أبطال أوروبا الأربعاء.

سواريز (33 عاما) أصيب بفيروس كورونا أثناء تواجده في معسكر منتخب بلاده بالتوقف الدولي الماضي.

وغاب سواريز عن مباراة البرازيل وأوروجواي في تصفيات كأس العالم.

كما ابتعد عن مباريات أتليتكو مدريد أمام برشلونة، ولوكوموتيف موسكو، وفالنسيا، وبايرن ميونيخ في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وسجّل سواريز 5 أهداف في 9 مباريات لعبها مع أتليتكو مدريد هذا الموسم بعد انضمامه قادما من برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية.

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