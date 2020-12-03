شفاء سواريز من فيروس كورونا

أعلن نادي أتليتكو مدريد عن شفاء لاعبه لويس سواريز من فيروس كورونا.

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وذكر أتليتكو مدريد في بيانه أن عينة سواريز تحوّلت إلى سلبية في المسحة الطبية الرسمية لرابطة الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن يلتحق سواريز بالتدريبات الجماعية رفقة زملائه صباح غد الجمعة.

Nuestro jugador @LuisSuarez9 se incorporará mañana al grupo, tras dar negativo en la PCR oficial de @LaLiga ℹ https://t.co/vWv1nI8woK — Atlético de Madrid (@Atleti) December 3, 2020

ليكون سواريز متاحا للمشاركة أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني يوم السبت، وكذلك في المباراة المصيرية أمام سالزبورج بدوري أبطال أوروبا الأربعاء.

سواريز (33 عاما) أصيب بفيروس كورونا أثناء تواجده في معسكر منتخب بلاده بالتوقف الدولي الماضي.

وغاب سواريز عن مباراة البرازيل وأوروجواي في تصفيات كأس العالم.

كما ابتعد عن مباريات أتليتكو مدريد أمام برشلونة، ولوكوموتيف موسكو، وفالنسيا، وبايرن ميونيخ في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وسجّل سواريز 5 أهداف في 9 مباريات لعبها مع أتليتكو مدريد هذا الموسم بعد انضمامه قادما من برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية.

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