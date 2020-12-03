قرعة دوري الأمم الأوروبية - إيطاليا تصطدم بـ إسبانيا.. وفرنسا في مواجهة بلجيكا

أقيمت قرعة المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية 2020\2021، وشهدت صدامين ناريين في نصف النهائي.

في المباراة الأولى، تلعب إيطاليا صاحبة الأرض أمام إسبانيا على ملعب سان سيرو يوم 6 أكتوبر 2021.

وفي نصف النهائي الثاني تلتقي فرنسا بطلة العالم أمام بلجيكا على ملعب يوفنتوس يوم 7 أكتوبر 2021.

ويلتقي الخاسران في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في ملعب يوفنتوس يوم 10 أكتوبر.

وهو نفس يوم المباراة النهائية بين الثنائي الفائز على ملعب سان سيرو في العاصمة ميلانو.

ولم يسبق للمنتخبات الأربعة الفوز بالبطولة أو التواجد حتى في المربع الذهبي، إذ تعد البرتغال حاملة اللقب بعد فوزها على هولندا في نهائي النسخة السابقة –الأولى في تاريخ المسابقة-.

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