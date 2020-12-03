نهائي الكأس - شريف ضمن 22 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

وقع اختيار بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي على 22 لاعبا للدخول في قائمته من أجل مواجهة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر.

وشهدت القائمة تواجد محمد شريف، الذي أعلن الأهلي عبر FilGoal.com في وقت سابق، شفائه من فيروس كورونا "كوفيد 19"، كما تواجد أكرم توفيق وناصر ماهر وصلاح محسن العائدين من الإعارات بجانب طاهر محمد طاهر الوافد الجديد والذي شارك كبديل في مباراة الاتحاد السكندري في الكأس الماضية.

ويغيب عن الأهلي كل من أليو ديانج وأحمد ياسر ريان وأحمد رمضان "بيكهام" بسبب الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19".

ويظهر بدر بانون المدافع المنضم حديثا إلى النادي الأهلي للمرة الثانية في القائمة بعد مواجهة الاتحاد السكندري.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير

الدفاع: بدر بانون – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول – محمود وحيد – محمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي -عمرو السولية – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – ناصر ماهر – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر – محمود عبد المنعم "كهربا" – جيرالدو.

الهجوم: محمد شريف – مروان محسن – صلاح محسن

ويلعب الأهلي مع طلائع الجيش في نهائي كأس مصر يوم السبت في الثامنة مساء على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.