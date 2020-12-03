مصدر بالأهلي لـ في الجول: لا نية لعدم تفعيل عقد مروان.. الجهاز الفني لم يطلب رحيله

نفى مصدر داخل النادي الأهلي ما يتم تداوله عن عدم تفعيل عقد مروان محسن والرغبة في رحيله.

مروان محسن النادي : الأهلي الأهلي

وكانت قد أشارت تقارير إلى رحيل مروان محسن عن الأهلي بسبب عدم رغبة النادي في تفعيل العقد الجديد.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ FilGoal.com: "هذه الأنباء غير صحيحة، ولا نية لعدم تفعيل عقد مروان محسن".

وكشف "مروان لاعب في الفريق والجهاز الفني لم يطلب رحيله أو عدم تفعيل تعاقده".

وشدد المصدر "لدينا تحديات صعبة مقبلة والتركيز عليها أهم من الشائعات".

وكان الأهلي قد حصد لقب دوري أبطال إفريقيا الأسبوع الماضي للمرة التاسعة في تاريخه.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر بعد التغلب على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف واحد، ليواجه طلائع الجيش في النهائي.

ويلعب الأهلي أمام طلائع الجيش في الثامنة من مساء السبت على ملعب برج العرب.