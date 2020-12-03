تقرير تونسي يكشف تفاصيل انتقال بونسو إلى سيراميكا كليوباترا

كشف موقع "فووت 24" التونسي تفاصيل انتقال الغاني كوامي بونسو إلى سيراميكا كليوباترا.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق توصل النادي الصاعد حديثا للدوري المصري مع الترجي التونسي لاتفاق نهائي لإتمام التعاقد. (طالع التفاصيل)

وقال الموقع التونسي "مدة الصفقة 3 مواسم، وكلفت الفريق المصري 250 ألف دولار وهو المبلغ الذي اشترطه فريق باب سويقة".

وأضاف التقرير "من المنتظر أن يسافر اللاعب إلى مصر مساء اليوم أو صباح الغد الجمعة".

وانضم بونسو في صيف 2019 لـ الترجي قادما من صفوف أشانتي كوتوكو الغاني لتعويض رحيل غيلان الشعلالي حينها.

وأتم التقرير أن الغاني "لم يقدم الإضافة المرجوة ليجد نفسه خارج حسابات معين الشعباني المدير الفني خاصة مع عودة غيلان إلى الفريق وتجديد عقد محمد علي بن رمضان".

ويلعب بونسو في مركز الوسط المدافع وسبق له اللعب لنادي أشانتي كوتوكو الغاني والدوري السويدي.