مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: سيراميكا كليوباترا توصل لاتفاق نهائي لضم لاعب الترجي

الخميس، 03 ديسمبر 2020 - 11:30

كتب : محمد عبد العظيم

مصطفى محمد - كوامي بونسو - الترجي - الزمالك - الصورة من الموقع الرسمي لـ الزمالك

توصل سيراميكا كليوباترا الصاعد حديثا للدوري المصري لضم كوامي بونسو لاعب وسط الترجي.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com: "توصل كليوباترا لاتفاق نهائي بشأن ضم بونسو من الترجي".

وتابع "يتم الآن إعداد كافة الأمور من أجل توقيع اللاعب فور وصوله إلى القاهرة".

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وأضاف المصدر "من المقرر أن يصل اللاعب مساء اليوم الخميس أو صباح غد الجمعة إلى القاهرة".

وأتم تصريحاته "يعتمد ذلك على ظروف الطيران ولم يتم الحصول على تأكيد حول الموعد حتى الآن".

ويبلغ بونسو من العمر 26 عاما وانضم إلى الترجي في الصيف الماضي.

ويلعب بونسو في مركز الوسط المدافع وسبق له اللعب لنادي أشانتي كوتوكو الغاني والدوري السويدي.

الترجي سيراميكا كليوباترا كوامي بونسو
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